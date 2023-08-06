В Саранске стартовали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Фото: e-mordovia.ru

Участниками соревнований стали команды из России, Республики Беларусь, Казахстана и Словакии. Республика Мордовия приняла участие вне зачета.

Делегации из Таджикистана и Катара приехали в эти дни в Саранск для обмена опытом. А всего участниками соревнований станут свыше 100 спортсменов.

«Мы долго готовились к этому событию. Для нас проведение состязаний такого уровня - большая честь. У нас в Мордовии, в России, ни много, ни мало, великие спортсмены, мы эту марку будем держать! Пожарно-спасательный спорт однозначно обречен на рост и победы, в нем принимают участие сильнейшие спортсмены мира», — сказал, приветствуя гостей, Глава Мордовии Артём Здунов.

Фото: e-mordovia.ru

Заместитель Министра – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский от имени министра МЧС Александра Куренкова адресовал слова благодарности Главе Мордовии за поддержку в организации и проведении соревнований международного уровня. Такие состязания стали в Мордовии традиционными.

«Пожарно-спасательный спорт — уникальный вид спорта. Он призван развивать жизненно необходимые в работе огнеборца качества — силу, выносливость, быстроту реакции и умение выдержать значительные физические нагрузки. Именно от этих качеств пожарных и спасателей зависят жизни наших граждан», — отметил Анатолий Супруновский.

В день открытия спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице. Сегодня они преодолевают полосу препятствий. Завтра участникам предстоит пожарная эстафета, на заключительном этапе — боевое развертывание. Затем будут подведены итоги чемпионатов и награждение победителей и призеров.

Фото: e-mordovia.ru

КСТАТИ

На открытии Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту побывали дети из Запорожья, ДНР и Херсонщины.

Юнармейцы с Донбасса и Запорожья, а также дети из Каланчакского района Херсонской области, которые отдыхают в саранском санатории «Лесная сказка», приехали в день открытия мирового Чемпионата на стадион «Старт» по личному приглашению Главы Мордовии Артёма Здунова

Ребята из Запорожья и ДНР не только увидели зрелищные состязания Чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту, но и были на экскурсии по столице Мордовии. Гости посетили Кафедральный собор святого воина Феодора Ушакова, краеведческий музей и музей боевого подвига, Спортивную школу олимпийского резерва по лёгкой атлетике, а также стадион «Мордовия арена», где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.