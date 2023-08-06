Российский корабль «Прогресс МС-22» спас МКС от столкновения с космическим мусором

«Прогресс МС-22» увел МКС от космического мусора Фото: пресс-служба Роскосмоса

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» спас Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором 5 августа. Об этом сообщает госкорпорация Роскосмос в Telegram.

Двигатели российского корабля были включены в 05:03 по московскому времени и работали на протяжении 196 секунд. Они выдали импульс величиной 0,3 м/с, в результате чего средняя высота орбиты станции выросла на 0,5 км и равнялась 416,4 км, сообщили в Роскосмосе.

Напомним, в настоящий момент на МКС вахту несут российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, американские астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также Султан аль-Нейади из ОАЭ.

Ранее в Роскосмосе объявили, что через пять лет могут появиться международные правила космического движения для избежания опасных ситуаций.