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НовостиПолитика6 августа 2023 11:28

Рябков: страны БРИКС помогут донести здравый смысл Западу на встрече в Джидде

Россия обсудит с БРИКС итоги консультаций по Украине в Саудовской Аравии, сказал замглавы МИД РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие стран БРИКС в переговорах по украинскому вопросу в Джидде может поспособствовать донесению здравого смысла до западных спонсоров киевского режима. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.

«Но с этим еще нужно разобраться, что там происходило в Джидде. Именно исходя из целесообразности лучше понять реальную расстановку и диспозицию, наш диалог с бриксовцами по этой теме будет продолжен», - сказал Рябков, добавив, что Россия обсудит со странами БРИКС итоги консультаций по Украине в Саудовской Аравии.

Напомним, 5 августа в Джидде стартовали консультации по мирному урегулированию украинского кризиса. Позже The Wall Street Journal сообщил, что Киев на встрече перестал настаивать на "мирном плане Зеленского".

Накануне зампреда Совфеда РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас мирные переговоры по Украине пока не нужны.