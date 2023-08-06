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НовостиПолитика6 августа 2023 12:04

Рябков: Россия обладает военными возможностями для купирования угроз в Черном море

Эскалационный курс Запада в Черном море не содержит проблесков здравого смысла, заявил замглавы МИД РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
В МИД сообщили, что у РФ есть возможности для купирования угроз в Черном море

В МИД сообщили, что у РФ есть возможности для купирования угроз в Черном море

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация обладает всеми необходимыми военными и военно-техническими возможностями, чтобы обеспечить безопасность в Черном море. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим», - сказал Рябков.

Замглавы МИД также добавил, что Москва на регулярной основе заявляет Западу демарши по поводу угроз безопасности в Черном море.

По словам Рябкова, эскалационный курс Вашингтона и Лондона по ситуации в Черном море не содержит «проблесков здравого смысла». Запад «играет с огнем».

Ранее KP.RU сообщил, что 5 августа в севастопольской морской зоне силы Военно-морского флота РФ обнаружили надводный дрон, который позже был уничтожен. В тот же день над Черным морем был поднят истребитель Су-30 после обнаружения дрона ВВС США.