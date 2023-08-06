Экс-морпех США Берлетик предрёк ВСУ поражение по итогу наступления Фото: REUTERS

Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик, беседуя с журналистом Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале, заявил что Украина обречена на поражение, и случится это тогда, когда украинское наступление иссякнет. По мнению военного, даже если ВСУ захватят какие-то территории - удержать их они всё равно не сумеют.

«На этот раз у НАТО нет армии, которую можно было бы передать Украине. Они достигли предела того, что они могут сделать в этой марионеточной войне без прямого вмешательства, и даже это под вопросом, поскольку они исчерпали свои собственные запасы», — уверен Берлетик.

Морпех указал на то, что российская армия специально конструирует свои укрепления таким образом, чтобы они стали ловушкой для тех, кто попытается их захватить. ВСУ не в состоянии даже добраться до первой линии обороны ВС РФ, и продолжается это уже два месяца.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший американский разведчик Риттер назвал НАТО главной причиной, из-за которой Зеленский отправляет своих людей на убой.