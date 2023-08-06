Песков заявил, что Россия желает контролировать все принадлежащие ей территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 6 августа заявил о том, что Россия желает контролировать все принадлежащие ей территории.

По словам представителя Кремля, РФ хочет контролировать все территории, чья принадлежность ей зафиксирована в конституции России.

Напомним, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов поддержало абсолютное большинство жителей данных регионов.