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НовостиПолитика6 августа 2023 12:41

Песков заявил, что Россия желает контролировать все принадлежащие ей территории

Речь идет о всех территориях, чья принадлежность России прописана в Конституции
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков заявил, что Россия желает контролировать все принадлежащие ей территории

Песков заявил, что Россия желает контролировать все принадлежащие ей территории

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 6 августа заявил о том, что Россия желает контролировать все принадлежащие ей территории.

По словам представителя Кремля, РФ хочет контролировать все территории, чья принадлежность ей зафиксирована в конституции России.

Напомним, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов поддержало абсолютное большинство жителей данных регионов.