Гарика Сукачева, госпитализированного в конце июля, выписали из больницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российского рок-музыканта Гарика Сукачёв выписали из медицинского учреждения. Об этом стало известно в воскресенье, 6 августа.

Сукачев, госпитализированный в конце июля из-за ухудшения самочувствия, уже приступил к работе. Об этом сообщил его друг, актер Василий Мищенко.

"Гарик Сукачев выписался и приступил к работе", — приводит слова Мищенко ТАСС.

Напомним, 29 июля 2023 года стало известно о госпитализации рок-музыканта Гарика Сукачева. Его увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Основной причиной госпитализации стало резкое ухудшение состояния здоровья у певца. Врачи диагностировали у знаменитости изменения в работе сердца, которые во многом связаны с перенесенным ранее инсультом.

Позднее в больнице артист прокомментировал разошедшиеся по соцсетям слухи о том, что он находится в госпитале, якобы, из-за отравления алкоголем.