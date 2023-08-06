Виктор Томенко: «Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю»

Фото: А. Червяков

Приветствуя гостей фестиваля, губернатор Виктор Томенко назвал Михаила Евдокимова «народным губернатором».

«Мы собрались, чтобы вспомнить по-настоящему народного любимца, по-настоящему народного артиста и по-настоящему народного губернатора. Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю, его народу, которые вкладывали душу в его развитие. Пусть таких людей будет как можно больше! Все мы обязательно приложим усилия, чтобы наш край развивался и процветал», — сказал Глава края.

Фото: А. Червяков

Народная любовь к Евдокимову живет в сердцах местных жителей, подчеркнул Виктор Томенко. Михаил Евдокимов гордился тем, что он с Алтая, а песню в его исполнении «Алтай для меня – это Родина» считают неофициальным гимном края.

Фестиваль народного творчества и спорта «Земляки» в селе Верх-Обское Смоленского района Михаил Евдокимов организовал еще в 1992 году. Изначально мероприятие называлось Кубок Евдокимова. С годами праздник стал одним из любимых мероприятий жителей и гостей Алтайского края. На этот раз со сцены фестиваля выступили Александр Буйнов, Игорь Саруханов, Диана Завидова и Алекандр Маршал.

Фото: А. Червяков

В 2009 году Министерство культуры Российской Федерации придало фестивалю всероссийский статус. Было принято решение о финансировании мероприятия отдельной строкой в государственном бюджете РФ.

КОНКРЕТНО

Фестиваль «Земляки», посвященный памяти Михаила Евдокимова стартовал 4 августа. Сегодня, в заключительный день мероприятия, в мемориальном музее Михаила Евдокимова прошли тематические экскурсии «Жизнь. Творчество. Судьба» и гражданская панихида памяти Михаила Сергеевича.

Программа традиционного творческо-спортивного фестиваля и в этом году была, как всегда, насыщенной и интересной. В рамках фестиваля 4 августа прошли соревнования по футболу и волейболу, праздник детства «В гостях у Михаила Сергеевича», конкурс детского рисунка на асфальте, гала-концерт лауреатов фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов Алтая», молодежная программа «Россия – страна талантов».

Фото: А. Червяков

Основные события праздника развернулись вчера. На стадионе прошел спортивный праздник. А в центре села была организована ярмарка изделий ремесленников Алтайского края.

Одним из самых известных монологов Михаила Евдокимова стала «Баня». Помните, «Солнце светит, башка сохнет. Иду спокойно, отдыхаю. Еще птицы классно пели. Молча иду, никого не трогаю…». Именно в нем Евдокимов произносит знаменитую фразу: «Морда красная такая».

Не удивительно, что во время Евдокимовских фестивалей так много внимания уделяется именно банной тематике. Вот и в нынешнем году в Верх-Обском прошел праздник «С легким паром!» — работали поселковые дворики, состоялись мастер-классы по вязке банных веников и тематические выставки-продажи. Возле Центра культуры прошли дружеские посиделки «С легким паром!» с участием друзей Михаила Евдокимова. Вечерняя программа включала концерт коллективов и исполнителей народного творчества России «Будем жить!». В нем приняли участие лауреаты фестиваля из Алтайского края, Кемеровской, Томской областей и Республики Алтай.

Завершился вчерашний фестивальный день гала-концертом звёзд российской эстрады.