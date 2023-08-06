Склад с шелухой от семян подсолнуха загорелся в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новопокровском районе Краснодарского края, в посёлке Кубанском, вспыхнул склад элеватора, в котором хранится шелуха от семян подсолнечника. Площадь возгораний достигла двух тысяч квадратных метров, в настоящий момент спасатели активно тушат пламя. Об этом сообщил «КП-Краснодар», со ссылкой на МЧС региона.

«Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара 2 тыс. кв.м. На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники. Однако, сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации огня и защите соседних зданий», - заявили в ведомстве.

Сейчас на Кубани крайне жаркая, сухая погода, к тому же ветреная, и спасателям пока не удаётся справиться с огнём, который очень быстро охватывает легковоспламеняющуюся шелуху.

Напомним, что в Краснодарском крае не просто так действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается жечь костры, сжигать мусор и растительность, так как пламя распространяется неконтролируемо, и очень быстро.

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