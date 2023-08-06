Fox News: военно-морские учения Китая и России около Аляски встревожили США Фото: REUTERS

Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения около Аляски. Из-за этого всерьез забеспокоились американцы, пишет Fox News.

В статье говорится, что ситуацию прокомментировал сенатор Дэн Салливан. По его словам, данную операцию России и Китая можно назвать беспрецедентной. Такие действия вызывают сильные опасения у американцев.

“Не важно, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения”, - заявил Дэн Салливан.

Он добавил, что совместная операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила недалеко от Аляски. ВМС США быстро ответили на это и задействовали эсминца.

Ранее обозреватель South China Morning Post Питер Чанг заявил, что нутриполитическая обстановка в США и ошибочная оценка Китая приведут страну к самоуничтожению.