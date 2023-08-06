Переданную Путиным икону «Спас Нерукотворный» доставили военнослужащим в зону СВО Фото: Минобороны РФ

Икону «Спас Нерукотворный», которую военнослужащим российской армии передал президент Владимир Путин, привезли в зону проведения специальной военной операции. На передовые позиции икону доставил помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман, о чём сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшегося на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос», - говорится в публикации ведомства.

Сообщается также, что раньше эта икона принадлежала военному министру Российской империи Петру Ванновскому, однако сейчас ей предстоит объехать позиции военнослужащих ВС РФ в зоне проведения спецоперации, для поддержания боевого духа солдат. В старые времена образ «Спас Нерукотворный» всегда размещали на знамёнах, и вывешивали над воротами крепостей.

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