Губернатор Севастополя Развожаев: дрейфующий возле берега объект оказался не миной, фото: соцсети Михаила Развожаева

Спецслужбы военно-морского флота проверили объект, который изначально сочли миной, и выяснилось, что взрывоопасным он не является. Неизвестный предмет был изначально замечен дрейфующим в 100 метрах от берега Севастополя, и сперва сообщалось, что это морская мина. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это - не мина», - написал Развожаев в своих соцсетях.

Губернатор поблагодарил спецслужбы за бдительность и заявил, что в Севастополе всё спокойно. Изначально Развожаев писал, что возле пляжа «Любимовка» найдена дрейфующая мина, и заявлял о подготовке к её уничтожению.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 августа 2023 года далеко от берега Севастополя был уничтожен украинский беспилотник катерного типа, направлявшийся в сторону побережья.