Адвокат Трампа сообщил об атаке на свободу слова и СМИ со стороны властей США Фото: REUTERS

Прокуратура ходатайствует об ограничении публичного распространения данных бывшим президентом США Дональда Трампа, а это является атакой администрации действующего главы США Джо Байдена на свободу слова и прессы. Об этом заявил телеканалу CNN его адвокат Джон Лауро.

По словам адвоката, ордер, который предложила администрация Байдена, является попыткой утаить от прессы важную информацию. Его возмущает отсутствие единства в СМИ США против данной прокурорской инициативы.

"Идет не только атака на право первой поправки конституции США президента Трампа, но теперь эти прокуроры пытаются надавить на свободу прессы", - заявил адвокат.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания начнет уголовное расследование в отношении действующего главы Белого дома Джозефа Байдена.