Трамп заявил о намерении требовать отвода судьи и смены места проведения суда Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его представители намерены просить отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и менять место проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме, которые произошли в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, сейчас нет никаких шансов, чтобы судебный процесс с назначенным судьей получился честным.

"Сейчас нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был "назначен" на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах", - заявил Трамп.

Трамп намерен также требовать отвода этого судьи и сменить место проведения суда.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщал о том, что глава Белого дома Джо Байден приказывал генеральному прокурору выдвинуть против него обвинения в большом количестве надуманных преступлений.