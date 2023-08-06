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НовостиПолитика6 августа 2023 16:54

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию для вторжения на Украину

По его словам, ключевую роль в ней сыграют восточноевропейские страны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию для вторжения на Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию для вторжения на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны создаю коалицию для ввода войск в Украину, главную роль в которой сыграют восточноевропейские страны.

По его словам, появление коалиции добровольцев является очень опасной ситуацией, поскольку Россия очень сильна.

"Коалиция добровольцев - то, что мы сейчас наблюдаем, что является очень опасной ситуацией, потому что Россия сильна как никогда, а мы - нет. Мы перестали не государство образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", - заявил офицер.

По мнению Макгрегора, в военном союзе, который вторгнется на Украину, главную роль сыграют Польша и Литва. Если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им могут помочь США.

Ранее Макгрегор заявил, что США ищут способ прекратить поддержку Киева, обвинив Украину в поражении и таким образом отмежеваться от своего тотального провала.