Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию для вторжения на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны создаю коалицию для ввода войск в Украину, главную роль в которой сыграют восточноевропейские страны.

По его словам, появление коалиции добровольцев является очень опасной ситуацией, поскольку Россия очень сильна.

"Коалиция добровольцев - то, что мы сейчас наблюдаем, что является очень опасной ситуацией, потому что Россия сильна как никогда, а мы - нет. Мы перестали не государство образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", - заявил офицер.

По мнению Макгрегора, в военном союзе, который вторгнется на Украину, главную роль сыграют Польша и Литва. Если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им могут помочь США.

Ранее Макгрегор заявил, что США ищут способ прекратить поддержку Киева, обвинив Украину в поражении и таким образом отмежеваться от своего тотального провала.