В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

27-летний подозреваемый доставлен в отделение полиции. В отношении него расследуется уголовные дела по нескольким статьям - уничтожение или повреждение имущества или умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал видео в Telegram-канале видео с задержанием мужчины и пострадавшим участником СВО Михаилом. Он попросил не устраивать самосуд и поблагодарил за поддержку земляков.

Ранее Осипов рассказал о том, как между двумя компаниями произошла ссора в кафе, и в итоге был избит участник специальной военной операции. Реакцию властей на произошедшее преступление губернатор пообещал быструю и жёсткую.