Мэр Тбилиси Каладзе заявил о полном уничтожении курорта Шови оползнем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил о том, что курортного места Шови в крае Рача в горах больше не существует. Ранее там сошел оползень.

По его словам, Шови вольностью уничтожен.

"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", - заявил журналистам Каладзе, который место стихийного бедствия, пишет ТАСС.

Напомним, 3 августа 2023 года оползень сошёл в грузинском регионе Рача. В результате происшествия оказались повреждены мосты и дороги, пострадала гостиница "Сансет Шови". Всего из опасной зоны пришлось эвакуировать более 200 человек. В субботу, 5 августа, по данным местного МВД, спасатели обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате схода оползня в районе курорта Шови в регионе Рача.