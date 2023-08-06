Петербурженец с гранатой напал на поклонников субкультуры фурри. Фото: скриншот с видео

В Санкт-Петербурге встреча представителей субкультуры Фурри в Удельном парке могла закончиться плачевно. На место пришел незнакомец в балаклаве, который принес с собой гранату и взорвал ее.

По данным местного ГУ МВД, незнакомца удалось задержать прохожим, его передали сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Петербурга, он бросил страйкбольную гранату с перцовым газом.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, больше всего пострадал один молодой человек, в которого попали брызги перцовки.

"Очень испугались наши девочки, у них проблемы со здоровьем, а тут еще такое. Пришлось их успокаивать, - рассказал очевидец.

Парню, бросившемуся спасать друзей первым, повредило палец. В какой-то момент он перехватил гранату, а она взорвалась. Но травма оказалась незначительной, вся помощь пострадавшему была оказана на месте ЧП.