Le Point: следующая встреча по Украине состоится в стране глобального Юга Фото: REUTERS

Участники встречи по решению конфликта на Украине пришли к соглашению о том, что следующая конференция должна состояться также в стране глобального Юга. Об этом пишет газета Le Point, сообщает ТАСС.

По данным издания, дипломатические источники сообщили о договоренности участников встретиться вновь в еще одной стране глобального Юга.

Кроме того, по данным газеты, встреча в Саудовской Аравии показала, что те страны, которые не присоединились, не хотят разрывать отношения с Москвой. Декларация бразильского представителя свидетельствует об этом. Также он заявил о необходимости вовлечь Россию в дипломатический процесс в той или иной форме.

Между тем, в Джидде участники переговоров по решению украинского конфликта говорили об еще одном мирном плане, помимо того, что предлагал украинский президент Владимир Зеленский.