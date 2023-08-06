Четверо погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Четверо погибли в массовом ДТП в Темрюкском районе. Фото: Сергей ГАПОН

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае в воскресенье 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.

Сообщается, что авария произошла в Темрюкском районе на трассе «Тамань-Веселовка». Столкнулись четыре легковых автомобиля.

«По предварительной информации, водитель «Chery Amulet» выехал на встречную полосу и столкнулся с 3 автомобилями «Toyota RAV4», «Hyundai Solaris» и «Hyundai Elantra», - сказано в сообщении полиции.

Погибли водитель и пассажир «Chery Amulet» и водитель и пассажир «Hyundai Elantra», три человека получили травмы, в том числе подросток – девочка 16 лет.

Ранее сообщалось, что вечером 5 августа «Митцубиси Аутлендер» в районе Троицкого села горокруга Чехов столкнулся с лосем. После этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибла 16-летняя девочка — пассажирка иномарки.

Тем временем два водителя погибли в горящих грузовиках на трассе Алтай-Кузбасс. При столкновении двух фур произошел разлив топлива.

Также сообщалось, что в Тольятти после ДТП с иномаркой погиб молодой парень. Авария произошла в воскресенье, 6 августа, в 11.45 на улице Дзержинского.