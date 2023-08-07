Newsweek: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО

Эксперты в США заявили о провале стратегии НАТО на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная стратегия НАТО оказалась уязвимой перед сильным соперником, располагающим высокотехнологичным вооружением и авиацией. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на экспертов.

«Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», - заявил аналитик Дэвис Эллисон, отметив, что ни одна армия стран НАТО не имеет опыта участия в боевых действиях, подобных тем, что происходят в зоне украинского конфликта.

В то же время эксперт Пол ван Хофт отметил, что залогом победы США во время операции в Персидском заливе и войны в Ираке стало быстрое установление господства в небе. НАТО также постоянно полагалась на стратегию безраздельного превосходства в воздухе, подчеркнул эксперт.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Соединенные Штаты ищут способ прекратить поддержку Киева, обвинив Украину в поражении и таким образом отмежеваться от своего тотального провала.

Тем временем Минобороны России нанесло массированный удар по аэродромам ВСУ. Уничтожены ангары с самолетами и вертолетами в Запорожье, Ровенской и Хмельницкой области.