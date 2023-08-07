Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины в ночь на понедельник, 7 августа. Речь идет о Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации. Сирены воздушной тревоги прозвучали около двух часов ночи.

Ранее сообщалось, что деревня Кулига в Курской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа. В результате атаки ВСУ получения получили окна, кровли и фасады трех домов. Кроме того, были выбиты стекла трех окон в здании местной школы. Под обстрел также попали один трактор и легковой автомобиль.

Также мэр Донецка Кулемзин заявил о пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Азотный.

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