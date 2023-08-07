Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Цукерберг назначил Маску дату возможного поединка. Фото: REUTERS

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести поединок 26 августа. Об этом руководитель корпорации Meta* в воскресенье 6 августа написал в социальной сети Threads в ответ на сообщение миллиардера о том, что тот активно готовится к поединку. Сообщение об этом Илон Маск разместил в соцсети Х.

Цукерберг уточнил, что Маск пока не подтвердил свою готовность сразиться в предложенную им дату.

«Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», - написал Цукерберг.

Напомним, Цукерберг и Маск хотят подраться из-за конфликта в интернете. Миллиардер Илон Маск вызвал медиамагната Марка Цукерберга на бой по правилам ММА.

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Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для поединка против Марка Цукерберга.

*Признана экстремистской в РФ.