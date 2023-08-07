Президент Венесуэлы Мадуро осудил молчание европейских лидеров по поводу сожжения Корана

Президент Венесуэлы Мадуро призвал западных лидеров не замалчивать акты сожжения копий Корана. Фото: REUTERS

Молчание европейских лидеров по поводу сжигания копий священной для мусульман книги Корана в Швеции и Дании равнозначно их соучастию в преступлении, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я осуждаю эти расистские выходки на почве ненависти к мусульманским народам. Удивляет молчание лидеров Европы по поводу сжигания копий Корана, что равносильно их соучастию в преступлении», - сказал Мадуро в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Политик назвал реакцию исламского мира на осквернение копий Корана «естественной» и призвал не закрывать глаза на подобные провокации.

Как писал сайт KP.RU, днем, 21 января, Расмус Палудан провел возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

После этого в Швеции и Дании прошел ряд подобных акций.

В июне в Швеции активист сжег Коран перед крупнейшей мечетью Стокгольма.

В августе в Стокгольме активистка провела акцию по сожжению Корана под охраной полиции.