Поляки раскритиковали Подоляка за слова о намерении Киева конкурировать с Варшавой

В Польше назвали Подоляка "политическим придурком" за слова о грядущей жесткой конкуренции Киева и Варшавы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше высмеяли советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка за слова о том, что Киев намерен «жестко конкурировать» с Варшавой после завершения боевых действий.

Так, читатель издания издания wPolityce с ником mlodykisel назвал Подоляка «политическим придурком».

«Волк и гадюка благодарности не знают и всегда укусят», - написал glosLudu, комментируя высказывания Подоляка.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Украина после окончания боевых действий начнет «жестко защищать» свои интересы в конкуренции с Польшей. Политик подчеркнул, что до урегулирования конфликта Киев считает Польшу «максимально близким другом».

В то же время экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Польша намерена выселить с территории своей страны беженцев, прибывших после начала украинского конфликта. Для этого предполагается аннексировать Западную Украину, прогнозирует эксперт.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила отношения Польши и Украины с дружбой волка и овцы.