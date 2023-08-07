Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Перед запуском спутника в рамках лунной программы в Хабаровском крае эвакуируют поселок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае жителей поселка Шахтинск Верхнебуреинского района эвакуируют из-за предполагаемого падения ступеней ракеты-носителя. Об этом сообщил в понедельник 7 августа в своем Telegram-канале глава района Алексей Маслов.

Речь идет о запуске космической станции "Луна-25", который состоится 11 августа. В этот день предполагается эвакуировать жителей поселка, так как он, предположительно, попадает в зону падения ступеней ракеты-носителя.

"В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан , Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7-30 утра", - сообщил Маслов, напомнив, что выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.

Напомним, с 10 по 23 августа в Музее космонавтики в Москве будут проходить мероприятия программы, посвященной запуску станции "Луна-25". Автоматический межпланетный аппарат отправится в космос 11 августа 2023 года в рамках российской лунной программы. Название станции демонстрирует преемственность советских разработок в космической отрасли.