Российские военные группировки "Запад" захватили семь опорных пунктов ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские военные отбили четыре атаки украинских вооруженных формирований, захватили семь опорных пунктов ВСУ и разгромили роту пехоты в районе населенного пункта Ольшаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

«Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан». Два боевика захвачены в плен», - рассказал начальник пресс-центра добавив, что артиллерия группировки уничтожила два артиллерийских орудия и буксируемую гаубицу «Мста-Б» под Купянском и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины.

Также Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки совершить террористическую атаку дроном в Московской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа.

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