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НовостиПолитика7 августа 2023 3:35

Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ и разгромили роту пехоты около Ольшан

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Российские военные группировки "Запад" захватили семь опорных пунктов ВСУ.

Российские военные группировки "Запад" захватили семь опорных пунктов ВСУ.

Фото: Александр КОЦ

Российские военные отбили четыре атаки украинских вооруженных формирований, захватили семь опорных пунктов ВСУ и разгромили роту пехоты в районе населенного пункта Ольшаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

«Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан». Два боевика захвачены в плен», - рассказал начальник пресс-центра добавив, что артиллерия группировки уничтожила два артиллерийских орудия и буксируемую гаубицу «Мста-Б» под Купянском и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины.

Также Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки совершить террористическую атаку дроном в Московской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.