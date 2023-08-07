Что произошло в ночь на 7 августа

Саудовская Аравия предложила альтернативный план мирного урегулирования на Украине. Фото: REUTERS

Участники переговоров по решению украинского конфликта в Джидде говорили об еще одном мирном плане, помимо того, что предлагал президент Украины Владимир Зеленский. При этом, Саудовская Аравия сообщила России о ходе консультаций.

Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ и разгромили роту пехоты около Ольшан.

Ряд российских регионов ожидает экстремальная жара в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Гидрометцентр. Сообщается, что столбик термометра покажет до 40 градусов со знаком плюс в некоторых регионах.

В Хабаровском крае жителей поселка Шахтинск Верхнебуреинского района эвакуируют из-за предполагаемого падения ступеней ракеты-носителя. Речь идет о запуске космической станции "Луна-25", который состоится 11 августа. В этот день предполагается эвакуировать жителей поселка, так как он, предположительно, попадает в зону падения ступеней ракеты-носителя.

Четыре человека погибли в результате израильских ракетный авиаударов по предместьям Дамаска. Погибшие – сирийские военнослужащие. Израиль атаковал с воздуха пригород Дамаска в ночь на 7 августа в 02.20, часть ракет была сбита средствами ПВО.

Поляки раскритиковали Михаила Подоляка за слова о намерении Киева конкурировать с Варшавой. В Польше назвали советника Зеленского «политическим придурком».

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести бой 26 августа.

Мятежники в Нигере заявили, что против страны готовится агрессия из-за рубежа.

32-летняя Жанна Специальная из Геленджика получила титул «Миссис Россия» на всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин.

В Нью-Йорке около здания ООН прошел митинг против поставок оружия Киеву.

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае в воскресенье 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. Столкнулись четыре легковых автомобиля.