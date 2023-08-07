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НовостиОбщество7 августа 2023 4:13

Что произошло в ночь на 7 августа

Власти Саудовской Аравии предложили альтернативный мирный план по Украине
Мария ПАВЛОВА
Саудовская Аравия предложила альтернативный план мирного урегулирования на Украине.

Саудовская Аравия предложила альтернативный план мирного урегулирования на Украине.

Фото: REUTERS

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