Десять человек погибли после въезда грузовика в машины и дом в Таджикистане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По меньшей мере десять человек стали жертвами ДТП с участием грузовика в городе Куляб, который находится в Хатлонской области Таджикистана. Об этом сообщили в понедельник, 7 августа, в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

«В результате ДТП десять граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», - приводит ТАСС заявление, сделанное в комитете.

Напомним, неделю назад, 31 июля, туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком в Республике Алтай. В ДТП погиб один человек, а еще семь, в том числе и ребенок, получили ранения и травмы.

Днем ранее произошло другое ДТП с туристическим автобусом и грузовиком около. В результате этой аварии в городе Аланья погибли два человека, в том числе гид, а пострадали 12 человек. Как полагают правоохранителей, виновником был водитель автобуса.