Военного ВСУ выгнали из кафе под Одессой из-за жалоб на российскую музыку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинского военного выгнали из кафе в Белгороде-Днестровском в Одесской области после того, как тот пожаловался на играющую в заведении русскую музыку. Об этом заявил в соцсетях украинский журналист Константин Андриюк.

По словам Андриюка, после такой просьбы девушка-администратор «прямым текстом послала его», после чего с «друзьями-быками» выставила его из заведения. Вдобавок журналист опубликовал название кафе, а также точный адрес заведения.

Свою позицию администратор объяснила тем, что она болгарка по национальности и не намерена выслушивать какие-либо претензии по поводу языка. Как заявляет журналист, она назвала украинского военного «провокатором и идиотом».

Напомним, в начале июня этого года депутат Верховной рады Наталья Пипа подала заявление на уличного музыканта, исполняющего песни Виктора Цоя во Львове. Женщина требовала прекратить петь на русском языке, но молодой человек ответил, что «Цой - легенда рока». Позже Минкульт Украины ответил парламентарию, заявив, что публичное исполнение песен лидера группы «Кино» не запрещено в стране.