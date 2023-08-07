Юрист предупредил об уголовном преследовании за вывоз ряда товаров из-за рубежа Фото: Иван ВИСЛОВ

Юрист Александр Байбородин предупредил, что желание привезти сувениры из-за границы может привести к штрафам и даже уголовным преследованием, рассказав, какие именно товары могут вызвать вопросы у таможенников.

В ряде стран действуют ограничения на вывоз изделий из материалов растительного и животного происхождения. Так, вывоз коралла из Египта грозит штрафом в 1000 долларов и выше. Такие же правила действуют в Турции.

Специалист отмечает, что в любой стране запрещен или же подлежит декларированию вывоз слоновой кости и крокодиловой кожи или сувениров из таких материалов. Аналогичный запрет распространяется и антиквариат.

«Во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны - это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить», - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Эксперт также рекомендовал не брать в Россию купленные за границей лекарства, не убедившись, что ввоз такого препарата разрешен. Поскольку можно попасть под уголовную статью. Байбородин также рекомендовал декларировать электронику, дорогую одежду или косметику.

Напомним, авиаинспектор рассказал о самых необычных грузах пассажирских самолетов. Самым смешным он назвал уголь, поскольку его везли на Урал «в какой-то шахтерский город, где этот уголь и добывают». При этом инспектор подчеркнул, что не пропустил такой груз, поскольку он пожароопасен.