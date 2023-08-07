Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным планирует предложить возобновить мирные переговоры по украинскому кризису, чтобы добиться скорейшего прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации турецкого лидера.

«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе – проигравших», - приводит агентство слова собеседника.

Источник издания назвал главу Турции «единственным мировым лидером», который пользуется «искренним доверием» со стороны президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поддерживая с ними контакт. По его словам, Эрдоган «делает все, чтобы в регионе воцарился мир».

Напомним, Путин и Эрдоган подтвердили свое намерение скоро встретиться, однако сроки и место встречи еще не определены. Как писал сайт KP.RU, турецкий лидер выразил надежду, что российский коллега посетит Анкару в августе этого года.