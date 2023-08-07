Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в августе

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят ряд вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу и сирийский вопрос. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Главной темой предстоящих переговоров станет зерновой коридор. Газета пишет, что Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки зерна в Турции.

"Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"", - сообщает источник.

Кроме того, на встрече Путин и Эрдоган обсудят сирийский вопрос, отношения Турции, Азербайджана и Армении, а также проект Зангезурского коридора и торговые отношения между Москвой и Анкарой.

Ранее KP.RU сообщил, что Эрдоган на предстоящей встрече с Путиным предложит главе российского государства возобновить переговорный процесс по Украине, став посредником в этом вопросе.

Напомним, главы России и Турции подтвердили свое намерение провести в скором времени очную встречу, однако сроки и место переговоров еще не определены.