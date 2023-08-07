Представлен рейтинг стран по объему золотовалютных резервов Фото: Мария ЛЕНЦ

Объем золотовалютных резервов России в мае этого года сократился на 11,6 млрд долларов - до 584,2 млрд долларов, из-за чего страна уступила Индии четвертое место в списке экономик с крупнейшими международными активами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных центробанков.

Уточняется, что Москва и Нью-Дели соревнуются еще с 2015 года. В прошлом году Россия заняла четвертое место с активами в 540 млрд долларов против индийских 532 млрд долларов. Однако в мае этого года Индия вновь поднялась на одну позицию с активами в 590,7 млрд долларов.

Согласно данным национальных центробанков, лидером по объемам золотовалютных резервов на протяжении длительного времени остается Китай. На конец мая этого года китайские активы составляли 3,371 трлн долларов. Второй в списке идет Япония с активами в 1,254 трлн долларов. Тройку лидеров замыкает Швейцария с резервами в 886 млрд долларов.

В десятке лидеров также названы Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Сингапур, вытеснивший на 11-е место ФРГ.

Напомним, сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о резком росте цен на золото в мире. По его словам, одной из главных причин таких изменений стала закупка этого металла мировыми центробанками.