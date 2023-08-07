Сенатор Пушков: подходы Запада и стран Юга по Украине остаются очень разными

Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подходы между Западом и странами глобального Юга по украинскому вопросу остаются очень разными. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

Пушков, комментируя прошедшие в Джидде консультации по Украине, заявил, что все поголовно цитируют итальянскую прессу, которая сообщила следующее: "Участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях".

По словам Пушкова, итальянская Corriere della Sera подала это под видом успеха Запада и создания новой платформы единства.

"Но это не так - подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", — заключил политик.

Ранее консультации по украинскому вопросу в Джидде без участия российской стороны подверг критике зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что переговоры с Киевом пока не нужны.