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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:00

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 57

Госпитализированы 175 человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 57

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 57

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) увеличилось до 57 человек. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС. Таким образом, число погибших выросло до 57 человек», - передает агентство слова собеседника, который уточнил, что госпитализированы 175 человек.

Согласно последним данным, подтопленными остаются около 1,5 тысячи жилых домов, а ушла вода из 21,5 тысячи домов. Кроме того, были затоплены 16 кладбищ и более 160 социальных объектов. Местным жителям было выплачено почти 170 млн рублей в виде компенсаций за потерю имущества.

Напомним, Каховская ГЭС была частично разрушена после обстрела со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. После этого началось подтопление окрестных городов и поселков. Как писал сайт KP.RU, МЧС России отнесло это происшествие к чрезвычайным ситуациям федерального характера.