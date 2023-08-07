Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) увеличилось до 57 человек. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС. Таким образом, число погибших выросло до 57 человек», - передает агентство слова собеседника, который уточнил, что госпитализированы 175 человек.

Согласно последним данным, подтопленными остаются около 1,5 тысячи жилых домов, а ушла вода из 21,5 тысячи домов. Кроме того, были затоплены 16 кладбищ и более 160 социальных объектов. Местным жителям было выплачено почти 170 млн рублей в виде компенсаций за потерю имущества.

Напомним, Каховская ГЭС была частично разрушена после обстрела со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. После этого началось подтопление окрестных городов и поселков. Как писал сайт KP.RU, МЧС России отнесло это происшествие к чрезвычайным ситуациям федерального характера.