Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей, заявил Пушилин Фото: REUTERS

Киевский режим целенаправленно увеличивает число жертв среди мирного населения путем применения кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается", - сказал Пушилин.

Накануне сообщалось, что 5 августа ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда, в результате чего загорелось здание местного университета.

Ранее KP.RU писал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять кассетные боеприпасы на фронтах СВО спустя всего сутки после неофициального объявления о поставках данного типа снарядов со стороны США.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал передачу кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона преступлением.