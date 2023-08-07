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НовостиПолитика7 августа 2023 7:13

Пушилин: Украина целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей

ВСУ пытаются перегрузить российскую систему ПВО, заявил врио главы ДНР
Дарья ЧИПУРНАЯ
Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей, заявил Пушилин

Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей, заявил Пушилин

Фото: REUTERS

Киевский режим целенаправленно увеличивает число жертв среди мирного населения путем применения кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается", - сказал Пушилин.

Накануне сообщалось, что 5 августа ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда, в результате чего загорелось здание местного университета.

Ранее KP.RU писал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять кассетные боеприпасы на фронтах СВО спустя всего сутки после неофициального объявления о поставках данного типа снарядов со стороны США.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал передачу кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона преступлением.