В Екатеринбурге 15-летний подросток зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15-летний подросток зарезал 17-летнюю девушку в квартире в районе Старая Сортировка в Екатеринбурге. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 августа.

По информации URAL.KP.RU, подростки находились в гостях в компании общих друзей, где распивали алкогольные напитки. По данным источника в правоохранительных органах, школьник ударил подругу ножом в шею, сделал он это из-за ревности.

В настоящее время подросток задержан. Однако официальных комментариев по данному поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что выходец из Средней Азии напал на свою бывшую подругу в центре Челябинска. Все произошло ночью с 4 на 5 августа в пивном баре на улице Энтузиастов. Женщина выжила и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

Сайт KP.RU ранее также вспоминал самые громкие случаи убийств, которые произошли на почве ревности в России.