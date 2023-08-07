Мальчик загорелся на глазах у отца на автостоянке в Санкт-Петербурге Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Восьмилетний мальчик загорелся на глазах у своего отца на автостоянке в Санкт-Петербурге.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», все произошло около восьми часов вечера в минувшее воскресенье, 6 августа, на автостоянке в Приморском районе. Ребенка отвезли в детскую больницу №1

«Ребенка госпитализировали с ожогами пламенем лица, шеи, груди, живота, спины, ягодиц, правой руки, левого предплечья, кисти, бедер, правой голени площадью 2-3 степени», - сообщает источник издания

Сообщается, что ожоги поразили 60% тела мальчика, а медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Он был переведен в реанимацию.

Как уточняется, на автостоянку мальчик приехал с отцом для того, чтобы отремонтировать машину в автосервисе. Мужчина отвлекся, а когда обернулся увидел, что на его сыне горит одежда. Ранее ребенок играл с горящей палкой.