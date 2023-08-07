Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассмотрел жалобы на работу Почты России

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание, посвященное жалобам населения на работу Почты России. Особенно остро вопрос стоит в небольших населенных пунктах: в отделениях не хватает персонала, а помещения почты требуют косметического ремонта.

«Почтовые отделения закрываются, возмущение жителей региона нарастает. Больше всего волнует доставка пенсий в отдаленных территориях. Люди почтенного возраста не имеют возможность ездить к банкоматам и снимать средства. Нужен конкретный разговор в каждом муниципалитете с их конкретными жителями. Учитывая запрос людей, в ближайшие дни надо составить план работы с наиболее проблемными территориями», - подчеркнул Сергей Цивилев.

В совещании приняли участие представители Управления федеральной почтовой связи Кемеровской области и главы муниципалитетов. Губернатор поручил организовать встречи с населением и обсудить план нормализации работы почтовых отделений. Глава региона также призвал решить вопрос с косметическим ремонтом помещений и предложил устанавливать взамен аварийных зданий быстровозводимые модульные конструкции.