Пушилин: Россия принимает меры в ответ на поставки ВСУ французских ракет SCALP Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) французских ракет большой дальности SCALP. Он заявил, что со стороны России принимаются соответствующие контрмеры.

«Со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что данный вид вооружения представляет опасность как для ДНР, так и для других регионов России. Пушилин также отметил, что информация о поставке французских ракет не является неожиданностью. Врио главы ДНР пояснил, что, когда страны Запада заявляют, что собираются поставить то или иное оружие киевскому режиму, то с большой вероятностью, оно уже находится на территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от Франции поставку ракет «воздух-поверхность» большой дальности SCALP.

В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, однако Запад вынуждает РФ решать конфликт вооруженным путем.