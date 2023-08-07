Пшеница подорожала на бирже в США после атаки дрона ВСУ на танкер «Сиг» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пшеница на бирже в Чикаго в понедельник, 7 августа, дорожает на фоне атаки украинского дрона на российское морское судно «Сиг». Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 9.53 мск в понедельник, 7 августа, сентябрьский фьючерс на пшеницу на бирже в Чикаго выросли в цене на 2,02%, достигнув 6,48 доллара за бушель.

Агентство Bloomberg связывает такие изменения с атакой украинского беспилотника на российское судно.

Гендиректор брокерской и консультационной компании IKON Commodities Оле Хоуе заявил о риске на Черном море, который, по его словам, возрастает с каждым днем. «И любая угроза российскому экспорту гораздо сильнее, чем угроза украинскому экспортному коридору», - добавил он.

Напомним, в результате атаки в Керченском проливе танкер «Сиг» получил пробоину, но экипаж из 11 человек не пострадал. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил, что к случившемуся причастны украинские войска.