"Хватит подкатывать к моей жене": Павел Воля осадил Даву, который признался в любви Утяшевой

Павел Воля чуть не подрался с Давой из-за флирта с его женой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский певец и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, стал новым гостем программы "Шоу Воли" у Павла Воли. Во время эфира Воля не смог не затронуть чувствительную для себя тему, а именно подкаты к своей супруге Ляйсан Утяшевой со стороны блогера.

"Хватит подкатывать к моей жене", - резко сказал шоумен, обратившись к Даве. Тот залился смехом, что вынудило Волю повторить свою фразу еще раз, более серьезным тоном.

У Паши Воли есть на это все основания - Дава был одним из любимых участников Утяшевой в шоу "Выжить в Дубае", а позже блогер и вовсе публично признался в любви к супруге Воли на ее кулинарном шоу на YouTube.

Дава в ответ на претензии Павла Воли включил видеозапись, на котором шоумен нелицеприятно о нем отозвался: "Этот армянский хрыч приходит на все съемки к Лясе, на готовку приходит, везде, и он такой: "Ляйсан, вот тебе от меня цветы"".

В конце Павел Воля и Дава устроили шуточную дуэль на кулаках, сведя всё к юмору. "У тебя нет никаких шансов, у моей жены есть вкус", - сказал Воля, поставив точку в вопросе ухаживаний за его женой со стороны других мужчин.