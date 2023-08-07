17 детей застряли на необитаемом острове Аскольд в Приморье Фото: Игорь НОВИКОВ

17 детей, которые принимали участие в молодежном слете на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за плохой погоды. Об этом заявили в краевом министерстве по делам ГО и ЧС, уточнив, что с детьми на острове находятся взрослые.

Согласно прогнозам синоптиков, которые представили в ведомства, «волна уже завтра уменьшится, поэтому ребят доставят домой в целости и сохранности». Отмечается, что судно должно прибыть к острову в первой половине дня вторника, 8 августа.

Как сообщается, Молодежный научно-образовательный слет закончился в субботу, 5 августа, но плохая погода не позволяет детям покинуть остров. В заявлении говорится, что ученые и краеведы, которые находятся на острове с ребятами, подготовленные к подобным ситуациям.

Отмечается, что на острове у детей есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек и медикаменты. Ребята находятся в щитовых теплых домиках, выдерживающих условия штормовой погоды.

Остров Аскольд находится в 50 км к юго-востоку от Владивостока в заливе Петра Великого Японского моря.