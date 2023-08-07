В Якутии горит 105 тысяч гектаров леса Фото: "КП" Архив

В настоящий момент на территории Якутии тушат 51 масштабный лесной пожар. Суммарно пламя захватило территорию в 105 тысяч гектаров, спасти за минувшие сутки удалось 5 407 гектаров. В борьбе с огнём задействованы 1,3 тыс. человек, о чём сообщили журналистам в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

«На данный момент ведется работа по тушению 51 лесного пожара с общей площадью 105 250,5 га на территориях Алданского, Верхнеколымского, Верхоянского, Ленского, Кобяйского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Чурапчинского и Усть-Майского районов», - заявили в ведомстве.

За последние сутки пожарные смогли ликвидировать семь пожаров, на почти 5,5 тысяч гектаров горения. Помимо людей, к борьбе с огнём привлечено 58 единиц специальной техники, в том числе 18 самолётов Ан-2 и Cessna, десять вертолётов Ми-8. Самой сложной ситуацию называют в Алданском районе.

Ранее KP.RU сообщил, что всего в Якутии сейчас бушуют 98 лесных пожаров.