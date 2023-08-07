Россиянки считают самыми перспективными женихами работников IT-сферы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россиянки ответили, в каких сферах трудятся самые привлекательные женихи. Согласно исследованию, проведенного сервисом "Работа.ру", россиянки считают IT-сферу наиболее привлекательной. О том, что там трудятся самые перспективные холостяки, заявили 47% респондентов.

36% выделили нефтегазовую отрасль, а 29% указали на банковский сектор и финансы.

Каждая пятая участница опроса (20%) выбрала сферу строительства. Кроме того, 15% опрошенных считают, что самые привлекательные холостяки - юристы.

Среди риэлторов ищут женихов 13% участниц опроса, столько же назвали медиков, пишет Rt.

На работников транспорта и логистики смотрят 10% респонденток, ретейл интересен 9%, а также производство и агропром - 9%.

Объясняя выбор сфер, 13% респонденток заявили, что в них работают люди, близкие им по духу. А 7% россиянок считают, что в этих сферах работают внешне привлекательные мужчины.

Тем временем, эксперты поддерживают, что искать вторую половинку нужно в реальном мире, а не в Сети. Тем более, в последнее время многие сайты знакомств приняли решение отказаться от сотрудничества с российскими пользователями.

Даже если знакомиться в соцсети, то не стоит затягивать переписку, лучше настоять на реальной встрече.

- Максимум – до пяти переписок, и решать вопрос со встречей. При затягивании этапа переписки начинается эмоциональное состояние привязки, люди каждый день стремятся сказать друг другу "привет", спросить, как дела. Но по большому счету, это чужой человек, которого вы ещё не видели, спрашивает у вас о ваших делах. Какое, казалось бы, ему дело до этого. Это всё иллюзии, - сказала Царьграду сексолог Лариса Никитина.