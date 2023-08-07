Врач Маскин: длительный прием обезболивающих бьет по ЖКТ и сосудам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач Максим Маскин предупредил о вреде обезболивающих препаратов при длительном приеме. При длительном и неконтролируемом приеме таких лекарств возникает риск нежелательных явлений, которые могут затронуть работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Частое использование этих препаратов может привести к повреждению слизистой оболочки желудка, что чревато хроническими воспалениями. А еще увеличивая вероятность развития язвенной болезни и кровотечений в желудочно-кишечном тракте.

Обезболивающие также влияют на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и тромбоз.

Людям с почечной и печеночной недостаточностью тоже стоит быть особо внимательными, он длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов может усугубиться их состояние.

- Физической зависимости нестероидные противовоспалительные препараты, как правило, не вызывают. Однако в некоторых случаях может развиваться психологическая зависимость — в этом случае человек использует препараты не только для облегчения боли, но и превентивно, — сказал врач «Газете.ru».

Кстати, антидепрессанты тоже нельзя принимать бесконтрольно. Это лекарства, которые можно принимать только под наблюдением врача. В противном случае они могут еще больше усугубить состояние, передает телеканал "360".