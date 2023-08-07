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НовостиОбщество7 августа 2023 8:47

Верховный суд России запретил проводить УЗИ без направления врачей

Суд рассмотрел жалобу одной из пациенток
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Верховный суд России запретил проводить УЗИ без направления врачей

Верховный суд России запретил проводить УЗИ без направления врачей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд РФ запретил проведение ультразвукового исследование (УЗИ) без направления врача или какого-либо другого медицинского специалиста. Об этом сказано в тексте судебного акта, который опубликован на официальном сайте суда.

Уточняется, что суд рассмотрел жалобу женщины, которой ранее отказали в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. По ее словам, закон, требующий получение предварительного направления, ограничивает ее права. Кроме того, пациентка считала, что требование выписывать направление с указанием места проведения УЗИ ограничивает конкуренцию в области данных услуг.

Минздрав направил письменные возражения в суд, где сообщили о необходимости сохранить существующие нормы. В ведомстве также заявили, что такие меры нужны для обеспечения целесообразности медицинских процедур.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказал об УЗИ брюшной полости, в том числе требуется подготовка перед этим исследованием, а также как проводится процедур.