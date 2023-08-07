Верховный суд России запретил проводить УЗИ без направления врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд РФ запретил проведение ультразвукового исследование (УЗИ) без направления врача или какого-либо другого медицинского специалиста. Об этом сказано в тексте судебного акта, который опубликован на официальном сайте суда.

Уточняется, что суд рассмотрел жалобу женщины, которой ранее отказали в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. По ее словам, закон, требующий получение предварительного направления, ограничивает ее права. Кроме того, пациентка считала, что требование выписывать направление с указанием места проведения УЗИ ограничивает конкуренцию в области данных услуг.

Минздрав направил письменные возражения в суд, где сообщили о необходимости сохранить существующие нормы. В ведомстве также заявили, что такие меры нужны для обеспечения целесообразности медицинских процедур.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказал об УЗИ брюшной полости, в том числе требуется подготовка перед этим исследованием, а также как проводится процедур.