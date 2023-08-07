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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:59

На Кубани задержали четверых мужчин, подозреваемых в двойном убийстве около реки

Следствие будет ходатайствовать об их аресте
Екатерина КОСОБОКОВА
На Кубани задержали четверых мужчин, подозреваемых в двойном убийстве около реки

На Кубани задержали четверых мужчин, подозреваемых в двойном убийстве около реки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников массовой драки, которая закончилась двойным убийством в поселке на Кубани. Об этом в понедельник, 7августа, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

«В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц», - сказано в заявлении ведомства.

По данным следствия, тела двух мужчин были обнаружены ночью 5 августа в поселке Дедеркой в Туапсинском районе. Тогда же в больницу был доставлен молодой человек, который находился вместе с убитыми. Оперативно удалось выяснить, что к преступлению причастны четверо местных жителей.

Как уточнили в СУ СК, днем ранее перед убийством между погибшими и ранее незнакомым им молодым человеком случился конфликт. Позже последний вместе со своими знакомыми встретил потерпевших в поселке Дедеркой. Началась драка, в результате которой двое мужчин были убиты. По информации KUBAN.KP.RU, потерпевших били руками и ногами, пока те не перестали подавать признаков жизни.

Отмечается, что в настоящее время угрозы жизни третьему потерпевшему нет. Следствие также намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области драка из-за девушки закончилась убийством. Пара познакомилась с двумя молодыми людьми, было решено продолжить выпивать в подъезде многоэтажки. Там один из новых приятелей ударил девушку из-за конфликта. Парень заступился за нее и в драке был убит.