На Кубани задержали четверых мужчин, подозреваемых в двойном убийстве около реки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников массовой драки, которая закончилась двойным убийством в поселке на Кубани. Об этом в понедельник, 7августа, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

«В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц», - сказано в заявлении ведомства.

По данным следствия, тела двух мужчин были обнаружены ночью 5 августа в поселке Дедеркой в Туапсинском районе. Тогда же в больницу был доставлен молодой человек, который находился вместе с убитыми. Оперативно удалось выяснить, что к преступлению причастны четверо местных жителей.

Как уточнили в СУ СК, днем ранее перед убийством между погибшими и ранее незнакомым им молодым человеком случился конфликт. Позже последний вместе со своими знакомыми встретил потерпевших в поселке Дедеркой. Началась драка, в результате которой двое мужчин были убиты. По информации KUBAN.KP.RU, потерпевших били руками и ногами, пока те не перестали подавать признаков жизни.

Отмечается, что в настоящее время угрозы жизни третьему потерпевшему нет. Следствие также намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

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