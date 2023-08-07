Супруга Антона Макарского не собиралась выходить замуж из-за детской травмы

Макарская долго не хотела выходить замуж, пока не встретила Антона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Виктория Макарская, супруга российского актера и телеведущего Антона Макарского, не собиралась выходить замуж из-за детской психологической травмы. Своим секретом Макарская поделилась с подписчиками на личной странице в соцсетях.

По словам Макарской, всё дело в ее отце. Тот ушел из семьи, когда Виктории было всего 10 лет, оборвав все контакты с дочерью. Певица называет тот период самым больным и мучительным в своей жизни.

"И я тогда твердо решила никогда не выходить замуж, чтобы мои дети не переживали такое же горе. Я вообще никому не верила", - честно призналась Макарская.

Но всё изменилось после встречи с Антоном Макарским 20 лет назад. По словам Виктории, она не вышла бы замуж ни за какого другого мужчину, кроме как за Антона, с которым они воспитывает двоих детей - дочь Марию (2012 года рождения) и сына Ивана (2015).